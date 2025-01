Nieuw aanhoudingsbevel tegen Zuid-Koreaanse president Yoon

SEOUL (ANP/AFP) - Een Zuid-Koreaanse rechtbank heeft een nieuw aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen de geschorste president Yoon Suk-yeol. Maandag was een eerste aanhoudingsbevel verlopen, zonder dat het gelukt was om Yoon op te pakken. Anticorruptieonderzoekers willen hem ondervragen over de militaire noodtoestand waarmee hij vorige maand mogelijk een staatsgreep wilde plegen.

Yoon had drie keer een dagvaarding gekregen om mee te werken aan het onderzoek. Omdat hij daar geen gevolg aan gaf, werd een arrestatiebevel uitgevaardigd. Het is de autoriteiten vervolgens niet gelukt om hem tijdig op te pakken, omdat zijn lijfwachten en aanhangers dat bij het presidentiële paleis wisten te voorkomen. Yoon zit nog altijd binnen, omgeven door honderden bewakers.

Het parlement heeft Yoon geschorst, maar het constitutioneel hof heeft hem nog niet uit zijn ambt gezet. Als hij opgepakt zou worden, is het voor het eerst dat in Zuid-Korea een zittende president wordt gearresteerd. Choi Sang-mok neemt de taken van de president waar.