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Rioolwater in buitenwater: niet zwemmen in deel Noord-Holland

Samenleving
door anp
zondag, 28 juni 2026 om 14:56
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AMSTERDAM (ANP) - Door de hevige regenbuien afgelopen nacht is er bij Amsterdam rioolwater in het buitenwater terechtgekomen. Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht raadt mensen daarom de komende dagen af om in een groot aantal gemeenten in Noord-Holland in open water te gaan zwemmen. Direct contact met water kan leiden tot gezondheidsklachten, zoals last van maag en darmen.
Het advies van het waterschap geldt behalve voor Amsterdam ook voor Diemen, Amstelveen, Ouder-Amstel, Aalsmeer, Uithoorn, Nieuwkoop, De Ronde Venen, Weesp, Wijdemeren, Gooise Meren, Huizen, Blaricum, Laren, Hilversum, Stichtse Vecht, De Bilt, (een stukje van) Utrecht en Haarlemmerliede-Spaarnwoude.
Het riool kan soms bij hele heftige buien de hoeveelheid af te voeren water niet meer aan. Dan komt er zogenoemde overstort. Het waterschap benadrukt dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor zijn gezondheid en dat zwemmen voor eigen risico is en blijft. Het advies geldt tot en met woensdag 1 juli.
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