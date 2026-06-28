Japanner Ogura wint 95e TT van Assen in MotoGP

ASSEN (ANP) - De Japanner Ai Ogura heeft de 95e TT van Assen gewonnen in de MotoGP. De coureur van Aprilia boekte op het Drentse asfalt zijn eerste overwinning in de koningsklasse van de motorsport. De Spanjaard Raúl Fernández, teamgenoot van Ogura, finishte op twee seconden achterstand als tweede.

De Spanjaard Jorge Martín, rijdend voor het fabrieksteam van Aprilia, eindigde als derde en nam de leiding in het wereldkampioenschap over van zijn teamgenoot Marco Bezzecchi. De Italiaan crashte hard in de tweede ronde en viel uit.

Regerend wereldkampioen Marc Márquez, vorig jaar winnaar van de TT, eindigde als zevende.

Ogura is de opvolger van Tadayuki Okada, die namens Japan in 1999 de TT won in de belangrijkste klasse, toen de 500cc.