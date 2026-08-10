RITA krijgt honderden meldingen van discriminatie bij WorldPride

AMSTERDAM (ANP) - Stichting RITA Community heeft tijdens de WorldPride meer dan 520 meldingen gekregen van discriminatie. Afgelopen weekend waren dat er 74. Dit zijn de aantallen tot maandagochtend. Er komen nog steeds meldingen binnen, zegt Jerrald Justin, bedenker en medeoprichter van RITA.

De WorldPride was dit jaar van 25 juli tot en met 8 augustus. Dit internationale lhbtqi+-evenement wordt eens per jaar in een grote stad gehouden en dit jaar was dat Amsterdam. Het viel tegelijk met de jaarlijkse Pride Amsterdam.

"Het is een verdrietig succes", zegt Justin. "Dat zoveel mensen die een leuke dag dachten te hebben, zijn lastiggevallen." De cijfers liegen niet volgens hem. "Nu moeten we aan de slag met zijn allen. Dit gaat iedereen aan."

Het meldpunt RITA is enkele jaren geleden in het leven geroepen om het melden van discriminatie voor de queergemeenschap makkelijker te maken. Het probleem zou zo ook beter zichtbaar worden. De cijfers laten volgens RITA zien dat veel lhbtqi+'ers zich nog altijd onveilig voelen in de openbare ruimte.