Zomerfruit invriezen: dit lukt wél, en dit wordt een papje

Je wilt de rest van het jaar ook Nederlands fruit , en niet vervuilende aarbeien die van ver komen. De aardbeien zijn goedkoop, de bramen staan in de berm en het bakje frambozen was in de aanbieding. Twee dagen later ligt het te beschimmelen. Zonde, want fruit is een van de meest verspilde productgroepen in Nederlandse huishoudens: gemiddeld 4,3 kilo per persoon per jaar, gemeten in 2022. De vriezer lost dat op – maar alleen als je weet welk fruit de kou overleeft.

Bijna alles kan, maximaal twaalf maanden

Bijna al het fruit kun je invriezen, in blokjes of in zijn geheel, en je bewaart het maximaal twaalf maanden. Zet de vriezer op −18 °C: dat is het gangbare compromis tussen kwaliteit en energieverbruik. Kouder bewaart iets beter, maar kost meer stroom.

Zacht fruit – aardbeien, frambozen, bramen, bessen – is het makkelijkst. Leg de vruchten in één dunne laag in een bakje of op een schaal, anders vriezen ze tot één klomp aan elkaar. Pas als ze hard zijn, gaan ze samen in een goed afsluitbaar bakje of diepvrieszakje met zip-sluiting. Lucht eruit knijpen, datum erop, klaar.

Een klomp bevroren aardbeien is geen voorraad, dat is een blok werk voor later.

Waar het misgaat: water

Fruit met veel water houdt zijn vorm niet. Watermeloen, komkommer en tomaat worden na het ontdooien een papperige massa; ook sinaasappelpartjes overleven het slecht. Wil je toch iets met citrus, pers het dan uit en vries het sap in een ijsblokjesbakje of fles in. Citroen en limoen kunnen wél in plakjes de vriezer in, als ijsklontje of garnering.

Appels en peren kunnen in stukjes of schijfjes, maar verkleuren snel. Leg de gewassen partjes twintig minuten in een oplossing van twee eetlepels citroensap op één liter water voor je ze invriest. Steenvruchten, rabarber en bramen zijn vaak beter af als moes: koken, afkoelen, in porties invriezen.

Verpakking is het halve werk

De grootste vijand in de vriezer is lucht. Blijft er lucht bij het fruit zitten, dan droogt het oppervlak uit en krijg je vriesbrand: grauwe, harde plekken en smaakverlies. Diepvrieszakjes waar je de lucht uit duwt of vacuümzakken werken daarom beter dan een half gevuld bakje. Vries in porties die je in één keer opmaakt, en label alles met inhoud en datum – bevroren rood fruit ziet er allemaal hetzelfde uit.

De kwestie waar niemand het over heeft

Invriezen doodt geen virussen. Norovirus en het hepatitis A-virus overleven de diepvries moeiteloos, en juist zacht fruit als frambozen, aardbeien en bosvruchten is daar gevoelig voor. Bevroren zacht fruit spoel je dus altijd af in een zeef onder de kraan – al haalt wassen een virus er niet volledig af.

Wie geen risico wil lopen met zacht diepvriesfruit, verhit het gewoon even.

Een minuut doorkoken maakt virussen en bacteriën onschadelijk. Voor de gemiddelde gezonde eter is dat geen standaardadvies, maar voor kwetsbare groepen – zwangeren, ouderen, mensen met een verminderde weerstand – is verhitten de verstandigste keuze. Ook in een smoothie.

Kader: zo doe je het in vier stappen

Was het fruit, dep het droog en verwijder kroontjes of pitten. Vries losse vruchten eerst in één dunne laag, zodat ze niet aan elkaar plakken. Verpak luchtdicht in porties, met inhoud en datum erop. Bewaar bij −18 °C en gebruik binnen twaalf maanden.

En daarna?

Bevroren aardbeien en druiven zijn prima ijsklontjes in een glas. Ontdooid fruit verliest structuur en wordt slap – dat is geen bederf, maar het maakt het ongeschikt voor de fruitschaal. Verwerk het in yoghurt, smoothies, compote of jam. Eenmaal ontdooid fruit vries je niet nog een keer in; verwerk het eerst tot moes of jam en vries dat in.

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