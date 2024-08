RIVM: nieuwe versie mpox nog niet in Nederland

BILTHOVEN (ANP) - De nieuwe versie van mpox, ook bekend als het apenpokkenvirus, is nog niet in Nederland vastgesteld. Dat laat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) weten. Het zou kunnen dat het virus in de komende tijd in Nederland opduikt, maar dat is volgens een woordvoerder koffiedik kijken.

Zweden meldde donderdag dat daar een nieuwe en gevaarlijkere variant van het virus is vastgesteld. In de regio Stockholm bleek iemand besmet met de zogenoemde clade 1b. Dit is het eerste geval van die virustak buiten Afrika.

De Wereldgezondheidsorganisatie had woensdag de uitbraak van clade 1 (met de varianten 1a en 1b) in de Democratische Republiek Congo en in de buurlanden uitgeroepen tot een noodsituatie van internationaal belang.

De vorige wereldwijde uitbraak van mpox begon in 2022. Toen ging het om de variant 2b. Die is over het algemeen minder gevaarlijk.