B&B Vol liefde: Karel neemt wraak en bij Thijz is weer een veel te leuke vrouw aangekomen

In Blanes blijft het kwakkelen, terwijl in Hoedspruit eindelijk iemand Mirjams hart weet te raken. Ondertussen krijgt Karel op pijnlijke wijze te horen dat hij weg moet.

Mike voelt zich nog steeds emotioneel uitgeput. Hij slaapt weer slecht. Elke dag weegt hij een kilo minder. "Misschien haal ik het niet tot het einde", aldus de dramaqueen zonder erbij te lachen. Het lukt hem zelfs niet meer om Birthe te vermaken, die met grote verwachtingen naar Spanje is gekomen. Heel sneu hoe hij haar eruit zet. Ze was ook duidelijk gepikeerd over het slappe gedrag van de 35-jarige kleuter. "Na de eerste zin merkte ik al welke kant het op ging, maar het duurde nogal lang. Ik vond het lastig om zolang te wachten, want je weet: hij gaat dit zeggen, maar zeg het dan ook." De veel te vlotte architecte hoeft niet te treuren. Ze was ongetwijfeld uiteindelijk ook wel uit zichzelf vertrokken.

Zoen op de mond

Er is weer een nieuwe vrouw gearriveerd in de bende van Thijz. Ook de 66-jarige Yvonne mag in een bouwvallig campertje bivakkeren. Ze weet redelijk overtuigend te doen alsof ze dat leuk vindt. Bij hun ontmoeting grijpt Thijz haar direct bij de billen en geeft haar een zoen op de mond. Hij begrijpt nog net dat het "wel erg vrijpostig" is. Nou inderdaad, hij heeft mazzel dat de Amsterdamse niet direct rechtsomkeert maakt. Het culinaire hoogstandje - varkensvlees met sla en Zaanse mayonaise - zal haar ook niet overdonderd hebben. En dat zij beter Frans spreekt dan hij is ronduit een afknapper.

Jan blijkt een nare man

In Griekenland laat Jan zich van zijn lelijkste kant zien. Wist hij dat Karel zijn telefoongesprek kon horen? Het is wel heel erg opzichtig zoals hij vertelt dat 'nummer 3' naar huis moet en dan zegt dat hij zachter moet praten, omdat het zo gehorig is. Hij had sowieso zijn mond moeten houden. Karel laat het er niet bij zitten en confronteert het baasje. Die is, zo tonen zijn friemelende handen, voor het eerst een beetje opgelaten. 1-0 voor buschauffeur Karel, die zich niet op de kop laat zitten. Bij Iris doet hij er nog een schepje bovenop. Ook zij krijgt te horen hoe hij voor paal is gezet. Zij is duidelijk not amused door het gedrag van Jan. Hij krijgt een standje, dat nog wel wat steviger had mogen zijn.

Eindelijk dooi

Hoe weinig vragen er door de andere twee mannen aan Mirjam zijn gesteld, merk je pas nu iemand dat wel doet. Nu leren we de onderkoelde expatvrouw pas een beetje kennen. Dat ze heel vaak naar Nederland reist bijvoorbeeld en twee zonen heeft die hier studeren, dat wisten we niet. Hele basale informatie waar Rick eindelijk wel naar vraagt. Mirjam ontdooit: zelfs samen een paar planken verven is gezellig. Ze begint erbij te zingen. En 's avonds bij het kampvuur wordt het echt romantisch. Rick heeft zelf een liedje geschreven voor Mirjam, dat gewoon zo de Nederlandse top 40 in kan. Hij verovert op deze manier niet alleen het hart van de lodgehoudster, maar ook dat van de kijker.