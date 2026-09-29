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RIVM: PFAS in bloed Nederlanders gedaald

Samenleving
door anp
dinsdag, 29 september 2026 om 16:09
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BILTHOVEN (ANP) - De hoeveelheid PFAS in het bloed van volwassenen in Nederland is sinds 2016/2017 gedaald. Dat blijkt uit nieuw RIVM-onderzoek onder 967 bloeddonors. Bij 71 procent ligt de hoeveelheid nog boven de gezondheidskundige grenswaarde. In de eerdere onderzoeken gold dat voor 99 procent.
De onderzoekers zien de daling ook in andere West-Europese landen. Volgens het RIVM zijn maatregelen om PFAS te beperken, zoals Europese verboden op bepaalde stoffen, waarschijnlijk een belangrijke verklaring. Het instituut wil daarom dat Europa doorgaat met het terugdringen van PFAS en de uitstoot verder verlaagt.
Er zijn regionale verschillen. Vooral in Zeeuws-Vlaanderen zijn de concentraties hoog. Daar zijn verhoogde hoeveelheden gevonden van zeven soorten PFAS. Het onderzoek verklaart niet waardoor dat komt. Rond chemiebedrijf Chemours in Dordrecht is de stof PFOA nog licht verhoogd, maar wel lager dan in 2016 en 2017.
Een waarde boven de gezondheidskundige grens betekent niet dat iemand ziek is of wordt. Hogere PFAS-concentraties kunnen wel effect hebben op het lichaam, onder meer op het immuunsysteem. Dat is onder meer afhankelijk van de persoonlijke gezondheidssituatie.
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