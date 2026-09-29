Wall Street opent voorzichtig door onzekerheid over inflatie

NEW YORK (ANP) - Beleggers op Wall Street deden het dinsdag bij de opening van de beurzen voorzichtig aan in afwachting van cijfers over de Amerikaanse inflatie en het belangrijke banenrapport van de overheid die deze week naar buiten komen. Ook het uitblijven van vooruitgang in de vredesbesprekingen tussen de Verenigde Staten en Iran tempert de risicobereidheid.

De aandacht gaat in New York uit naar de grote techbedrijven, nadat de prospectus voor de beursgang van Anthropic, de maker van chatbot Claude, door persbureau Reuters werd ingezien. Uit het document dat bedrijven voor een mogelijke beursgang aanleveren, bleek dat het bedrijf in de afgelopen jaren flink is gegroeid.

De Dow-Jonesindex stond kort na opening 0,2 procent lager op 51.360 punten. De S&P 500-index stond praktisch onveranderd op 7684 punten en de techgraadmeter Nasdaq steeg 0,1 procent tot 26.849 punten. Op maandag eindigden de Amerikaanse beurzen in het rood.

Anthropic mikt bij de beursgang op 2 biljoen dollar. Dit zou een maatstaf kunnen zijn over hoe Wall Street AI-bedrijven waardeert. Het zou tevens de grootste beursgang ooit worden, nadat bij SpaceX op basis van de introductieprijs werd gemikt op een beursgang van 1,8 biljoen dollar. Grote chipgerelateerde bedrijven als Marvell Technology, Micron Technology en Broadcom noteerden plussen tot 3,8 procent, nadat ze maandag nog zakten. Nvidia steeg 0,8 procent en bouwt daarmee voort op de winst van een dag eerder.

Snack- en frisdrankgigant PepsiCo daalde 0,9 procent door een adviesverlaging van zakenbank JPMorgan Chase.

Het bestuur van zakenbank Goldman Sachs heeft gesproken over een plan waarbij operationeel directeur John Waldron mogelijk al volgend jaar David Solomon opvolgt als topman, meldde The Wall Street Journal. Waldron wordt al geruime tijd gezien als de opvolger van Solomon. Goldman Sachs zakte 0,9 procent.

Summit Therapeutics maakte een koerssprong van 10,4 procent. Het biofarmaceutische bedrijf krijgt een investering van de Britse farmaceut AstraZeneca van 2 miljard dollar. Daarmee gaan de bedrijven samen onderzoeken opzetten naar kankerbehandelingen.