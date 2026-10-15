RIVM registreert vijf nieuwe gevallen van westnijlvirus

BILTHOVEN (ANP) - Het westnijlvirus is bij nog vijf mensen in Nederland vastgesteld. Drie besmettingen vonden plaats in Zuid-Holland en twee in Noord-Brabant. Het totale aantal bevestigde gevallen stijgt daardoor naar 64. Het aantal sterfgevallen blijft staan op tien, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het aantal nieuwe gevallen is lager dan in de zomermaanden. Volgens het RIVM speelt mee dat het muggenseizoen voorbij is. Bovendien is het virus minder actief bij lagere temperaturen.

Volgens de wekelijkse update testten afgelopen week ook 32 vogels en 5 paarden positief op het westnijlvirus.

Het westnijlvirus komt van vogels en kan via muggen op mensen worden overgebracht. De meeste mensen merken weinig tot niets van een besmetting, maar sommige patiënten kunnen griepachtige klachten krijgen. In een enkel geval kan infectie ook leiden tot hersenontsteking, hersenvliesontsteking of een vorm van polio. De tien mensen die in Nederland zijn overleden na een besmetting waren op leeftijd of hadden een onderliggende aandoening.