ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

RIVM registreert vijf nieuwe gevallen van westnijlvirus

Samenleving
door anp
anp151026124 1
Volg ons op Google Nieuws
BILTHOVEN (ANP) - Het westnijlvirus is bij nog vijf mensen in Nederland vastgesteld. Drie besmettingen vonden plaats in Zuid-Holland en twee in Noord-Brabant. Het totale aantal bevestigde gevallen stijgt daardoor naar 64. Het aantal sterfgevallen blijft staan op tien, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Het aantal nieuwe gevallen is lager dan in de zomermaanden. Volgens het RIVM speelt mee dat het muggenseizoen voorbij is. Bovendien is het virus minder actief bij lagere temperaturen.
Volgens de wekelijkse update testten afgelopen week ook 32 vogels en 5 paarden positief op het westnijlvirus.
Het westnijlvirus komt van vogels en kan via muggen op mensen worden overgebracht. De meeste mensen merken weinig tot niets van een besmetting, maar sommige patiënten kunnen griepachtige klachten krijgen. In een enkel geval kan infectie ook leiden tot hersenontsteking, hersenvliesontsteking of een vorm van polio. De tien mensen die in Nederland zijn overleden na een besmetting waren op leeftijd of hadden een onderliggende aandoening.
loading

POPULAIR NIEUWS

monteur_cv_ketel

Valt je cv-ketel deze winter uit? Dan mag je nog gewoon een nieuwe ketel nemen, maar bij een ketel van 12 jaar of ouder is dat niet altijd slim

benzine en diesel weer onder de 2 euro per liter1668774732

Nu al recordprijzen aan de pomp, en vanaf 2028 komt er per liter benzine ruim 27 cent bij: dit kost het jou per volle tank

246188475_m

Zin in een herfstwandeling? Dit zijn de 6 mooiste dagwandelingen in Nederland

IMG_5029

Idioot idee van Trump: VS willen dat Europa bevroren miljarden Rusland afstaat

IMG_5028

Weet een oplichter straks wat jij elke week bij AH koopt? Waarom een expert je Bonuskaartprofiel 'waardevol voor criminelen' noemt

297814995_m

Ga je binnenkort vliegen, let dan op dit 'geheime' knopje aan het gangpad

Loading