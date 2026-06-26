Hoogste temperatuur ooit gemeten in Nederland op 26 juni

HOUTEN (ANP) - Het is nog nooit zo warm geweest op 26 juni als deze vrijdag. Al in de ochtend steeg de temperatuur in het Brabantse Woensdrecht naar 34,4 graden, en de temperaturen lopen nog verder op. Volgens Weeronline stond het warmterecord sinds 26 juni 1976, toen een temperatuur van 34,1 graden werd gemeten in het dorp Hupsel in de Achterhoek.

Het temperatuurrecord op het hoofdstation in De Bilt is nog niet verbroken, en daarom is vooralsnog geen sprake van een officieel warmterecord. Tot nu toe werd het 32,9 graden in De Bilt. Weeronline verwacht dat dit record later vrijdag "ook ruimschoots" wordt verbroken, met temperaturen van 36 of 37 graden.

In het zuiden en zuidoosten van Nederland worden nog hogere temperaturen verwacht. Volgens het weerbureau kan het aantal graden oplopen naar 38 tot 39. Daarmee zou vrijdag de heetste dag van het jaar kunnen worden "en mogelijk zelfs de heetste junidag ooit gemeten".

De hoogste temperatuur in Nederland sinds het begin van de metingen is 40,7 graden op 25 juli 2019 in het Noord-Brabantse Gilze-Rijen.