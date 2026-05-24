Rode Kruis deelt weer maaltijden uit aan asielzoekers in Ter Apel

TER APEL (ANP) - Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel deelt het Rode Kruis ook zondag maaltijden uit aan asielzoekers die in afwachting zijn van een plek om de nacht door te brengen, meldt een woordvoerder van de hulporganisatie.

Naar verwachting moeten er zondagavond opnieuw mensen worden overgebracht naar congrescentrum Hanzeplaza in Groningen, waar tijdelijk 175 bedden staan. Het gaat om mensen voor wie geen plek is in het opvangcentrum in Ter Apel. Zij brengen de nacht door in Groningen en worden maandagochtend weer teruggebracht.

Om hoeveel mensen het gaat, is volgens de woordvoerder nog niet duidelijk. "Mogelijk dat dat er iets meer zijn dan afgelopen nacht, toen 105 mensen in Groningen hebben overnacht."

Ook de woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zegt nog geen aantal te kunnen noemen. "We zijn ontzettend blij met het werk van het Rode Kruis en VluchtelingenWerk in Ter Apel." Er hebben zich volgens de woordvoerder nog geen nieuwe gemeenten gemeld die noodopvang willen faciliteren.