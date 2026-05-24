China stuurt ruimtevaarder voor een jaar naar de ruimte

door anp
zondag, 24 mei 2026 om 18:30
JIUQUAN (ANP/RTR/AFP) - Drie Chinese ruimtevaarders zijn zondag met een raket vertrokken naar het Chinese Tiangong-ruimtestation. Het is de bedoeling dat een van de bemanningsleden daar een jaar blijft en dat is een primeur voor het land.
De missie Shenzhou-23 vertrok vanuit lanceerbasis Jiuquan in de Gobiwoestijn. Een van de bemanningsleden, Li Jiaying, gaat de geschiedenis in als de eerste ruimtevaarder uit Hongkong.
Li en haar collega's gaan in de ruimte allerlei experimenten uitvoeren. Door een van de taikonauten, de term voor Chinese ruimtevaarders, een jaar te laten blijven, wordt gekeken wat zo'n langdurig verblijf in de ruimte doet met mensen.
Toekomstige missies
China bereidt zich daarmee voor op toekomstige missies, bijvoorbeeld naar de maan of naar Mars. Zowel China als de VS willen in de komende jaren mensen op het maanoppervlak laten landen.
Ook de VS werken aan hun voorbereidingen en voerden dit jaar de Artemis II-missie uit. Toen vlogen astronauten om de maan, zonder daar te landen.
