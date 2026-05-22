Rode Kruis: hitte voor wachtende asielzoekers Ter Apel zorgelijk

TER APEL (ANP) - Het Rode Kruis maakt zich zorgen over het welzijn van de asielzoekers die buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten. De komende dagen loopt de temperatuur op tot boven de 25 graden. Op het terrein voor de opvanglocatie is nauwelijks schaduw.

"Er moet voordat het lange pinksterweekend begint een oplossing komen die langer duurt dan een nacht", zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. "De warmte van vandaag en de komende dagen is zorgelijk." De organisatie deelt water en voedsel uit en houdt in de gaten of er extra maatregelen nodig zijn.

Op het grasveld naast de ingang zitten momenteel tientallen mensen. Het merendeel heeft een plekje gezocht in de beperkte schaduw die er is, ziet een ANP-verslaggever.

In de nacht van woensdag op donderdag brachten 51 mensen de nacht elders door, omdat er voor hen geen plek was. Afgelopen nacht ging het om 130 mensen. Het Rode Kruis verwacht dat het aantal blijft oplopen.