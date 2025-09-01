ECONOMIE
Krant: Rusland verdacht van jammen vliegtuig Von der Leyen

Samenleving
door anp
maandag, 01 september 2025 om 11:39
BRUSSEL (ANP) - Het vliegtuig van voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie heeft zonder elektronische navigatie moeten landen in Bulgarije, meldt de Financial Times (FT). De systemen werden langdurig gejamd. Onderzoekers gaan uit van een Russische verstoringsoperatie.
Von der Leyen was zondagmiddag op weg van Warschau naar het Bulgaarse Plovdiv. Maar toen ze afstevende op de luchthaven daar "ging de hele gps voor het gebied van het vliegveld op zwart", zegt een ingewijde tegen de FT. De piloot vloog een uur lang rondjes boven Plovdiv, en besloot toen terug te vallen op analoge luchtvaartkaarten en daarmee te landen.
"Het was ontegenzeglijk verstoring van buiten", zei een bron tegen de Britse krant. Oost-Europese landen klagen al langer dat Rusland ook de navigatie van de burgerluchtvaart ontregelt. Vliegtuigen zouden soms tijdelijk verblind raken of bevinden zich volgens hun systemen ineens op een heel andere plaats dan in werkelijkheid.
