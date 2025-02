Rode Kruis ontevreden over overdracht gijzelaars Gazastrook

GENÈVE (ANP/RTR) - Het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) zegt "bezorgd en ontevreden" te zijn over de manier waarop Hamas gijzelaars overdraagt aan de hulporganisatie. Het ICRC helpt als neutrale partij bij de uitvoering van het bestand tussen Hamas en Israël.

De uitspraak volgt na de bekendmaking van de Israëlische krijgsmacht dat een lichaam is overgedragen van een onbekende in plaats van de Israëlische gijzelaar Shiri Bibas. "Het ICRC neemt niet deel aan het sorteren, screenen of onderzoeken van de overledenen. Dit is de verantwoordelijkheid van de partijen in het conflict", verklaart een woordvoerder.

Het ICRC vindt dat de lichamen privé hadden moeten worden overgedragen uit respect voor de overledenen en nabestaanden. Hamas plaatste de doodskisten met de menselijke resten voor de overdracht op een podium. Bij dat podium hing een doek waarop de Israëlische premier Benjamin Netanyahu als vampier was afgebeeld met de tekst dat "oorlogsmisdadiger Netanyahu en zijn nazileger" de gijzelaars hadden gedood met luchtaanvallen. Bij de kisten stonden ook raketten met daarop de tekst "ze werden gedood door Amerikaanse bommen".

De hulporganisatie riep voorafgaand aan de vrijgave van de menselijke resten op tot privacy en waardigheid. De eerdere vrijlatingen van levende gijzelaars vonden plaats in het bijzijn van publiek. Veel gijzelaars werden eerst naar een podium geleid en stapten pas daarna in de auto's van het ICRC. Daarnaast verliepen sommige overdrachten chaotisch.

De Palestijnse groepering gaf donderdag vier lichamen vrij. Israël heeft drie gijzelaars geïdentificeerd. De vierde persoon is een Gazaanse vrouw, aldus de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Volgens Hamas is Bibas omgekomen bij een Israëlisch bombardement en zijn haar stoffelijke resten vermoedelijk vermengd met andere menselijke resten die in het puin zijn gevonden. De Palestijnse groepering onderzoekt de Israëlische claims.