ROTTERDAM (ANP) - De rechtbank in Rotterdam heeft vrijdag de 34-jarige Fouad L., de zogenoemde Erasmusschutter, veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. L. schoot op 28 september 2023 in Rotterdam zijn buurmeisje Romy (14), haar moeder Marlous (39) en geneeskundedocent Jurgen Damen (43) dood. Ook verklaarde de rechtbank bewezen dat hij brand heeft gesticht in zijn eigen woning en in het Erasmus MC.