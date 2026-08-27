Rode Kruis opent gironummer voor overstromingen Nepal

DEN HAAG (ANP) - Het Rode Kruis opent gironummer 6868 voor donaties om de slachtoffers te helpen van de overstromingen in Nepal. De organisatie schat in 20 miljoen euro nodig te hebben om in de komende maanden hulp te bieden aan duizenden mensen.

"De situatie is dramatisch", zegt Carla Jonkers, hoofd Internationale Noodhulp van het Rode Kruis. "Door de enorme watermassa hadden mensen geen enkele kans om weg te komen. Alle hulpverlening gaat nu met helikopters, want wegen en bruggen zijn vernietigd." UNICEF, CARE Nederland en Save the Children zeggen ook actief te zijn in het rampgebied.

Het dodental in Nepal is opgelopen tot 359. 910 personen worden nog vermist. Over de grens in China staat het dodental op 3. Daar worden 558 mensen vermist.