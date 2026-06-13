ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rode Kruis plaatst extra tenten voor aanmeldcentrum Ter Apel

Samenleving
door anp
zaterdag, 13 juni 2026 om 12:54
anp130626069 1
TER APEL (ANP) - Het Rode Kruis plaatst vier extra tenten op het grasveld voor de ingang van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De tenten zijn bedoeld om wachtende asielzoekers beschutting te geven tegen regen en wind, niet om 's nachts in te slapen.
Op het grasveld stonden al drie stevige pagodetenten en daar worden zaterdag vier wat grotere exemplaren naast geplaatst. Deze tenten worden ook deels aan de zijkanten afgesloten.
Zaterdag is de tweede dag dat het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem in werking is. VluchtelingenWerk hield vanwege de invoering rekening met extra drukte bij het overvolle aanmeldcentrum. Bovendien was er vrijdag sprake van een storing, waardoor de dag volgens de hulporganisatie "onrustig" verliep.
In de nacht van vrijdag op zaterdag sliepen 119 asielzoekers in de nachtopvang in de Wijk en Zwolle, ongeveer het dubbele van de nacht ervoor. Hoeveel mensen aankomende nacht in de noodopvang moeten slapen, is nog onbekend. Voor het aanmeldcentrum wachtten rond 13.00 uur tientallen asielzoekers.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 5470014

Deze drie zinnen maken duidelijk dat je met een narcist te maken hebt

213893612_m

Pas op met wondermiddel WD-40: hier moet je het vooral niet voor gebruiken

144105799_m

Je gelooft niet hoeveel spaargeld 65-plussers écht op de bank hebben staan

121043351_m

Landmacht bereidt zich voor op kamp voor 2000 krijgsgevangenen

83566964_m

Je eet gezond, maar déze populaire producten kunnen alsnog je concentratie slopen

shutterstock_2233083393

“Overweldigend bewijs”: waarom artsen nu waarschuwen dat landbouwgif parkinson aanjaagt

Loading