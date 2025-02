Rode Kruis: Turkije komt los van hulp na beving, Syrië nog niet

DEN HAAG (ANP) - Inwoners van het deel van Turkije dat twee jaar geleden door een verwoestende aardbeving werd getroffen, komen volgens het Rode Kruis langzaam maar zeker los van noodhulp. Vrijwilligers van de internationale hulporganisatie deelden honderden miljoenen maaltijden uit, boden medische hulp, en zorgden voor onderdak en sanitair. Bovendien kregen mensen ook financiële steun.

"Meer dan 115.000 gezinnen, 2600 ondernemers en ruim 2750 boeren kregen geld. Gezinnen kochten nieuwe spullen en konden hun huur betalen, ondernemers schaften producten aan voor de verkoop en boeren kochten nieuw vee, voer en materieel", verklaarde Carla Jonkers van de hulporganisatie woensdag. Volgens haar is er nu "licht aan het einde van de tunnel" voor de mensen in Turkije.

In Syrië is de situatie nog steeds zorgelijk, aldus Jonkers. Het land is volgens haar uitgeput door de jarenlange burgeroorlog, een diepe economische crisis en daarbovenop nog de aardbeving. "Tientallen miljoenen mensen hebben het zwaar", meldt ze. "De aardbeving alleen raakte al bijna 9 miljoen inwoners. Onze hulpverleners richten zich daarom op diegenen in de grootste nood." De organisatie gaf geld aan tienduizenden families, ondernemers en boeren.

Door de aardbeving in februari 2023 kwamen meer dan 50.000 mensen om het leven. In Nederland werd via Giro555 128 miljoen euro ingezameld voor de getroffenen.