Trump bestempelt Antifa als terroristische organisatie

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat hij de antifascistische Antifa-beweging bestempelt als "terroristische organisatie". Trump liet maandag al doorschemeren deze stap te willen zetten naar aanleiding van de moord op de rechtse politieke activist Charlie Kirk. De moord op Kirk is door de autoriteiten niet in verband gebracht met politieke groeperingen.

"Ik zal ook sterk aanbevelen dat degenen die ANTIFA financieren grondig worden onderzocht in overeenstemming met de hoogste juridische normen en praktijken", schreef Trump op Truth Social. Hij omschreef Antifa als een "zieke, radicale, linkse ramp".

Antifa is een antifascistische en antiracistische politieke beweging die geweldloze directe actie en in sommige gevallen geweld gebruikt, naar eigen zeggen alleen uit zelfverdediging. De beweging is gestoeld op anarchistische beginselen en heeft dan ook geen formele organisatiestructuur.