ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump bestempelt Antifa als terroristische organisatie

Samenleving
door anp
donderdag, 18 september 2025 om 4:15
anp180925009 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat hij de antifascistische Antifa-beweging bestempelt als "terroristische organisatie". Trump liet maandag al doorschemeren deze stap te willen zetten naar aanleiding van de moord op de rechtse politieke activist Charlie Kirk. De moord op Kirk is door de autoriteiten niet in verband gebracht met politieke groeperingen.
"Ik zal ook sterk aanbevelen dat degenen die ANTIFA financieren grondig worden onderzocht in overeenstemming met de hoogste juridische normen en praktijken", schreef Trump op Truth Social. Hij omschreef Antifa als een "zieke, radicale, linkse ramp".
Antifa is een antifascistische en antiracistische politieke beweging die geweldloze directe actie en in sommige gevallen geweld gebruikt, naar eigen zeggen alleen uit zelfverdediging. De beweging is gestoeld op anarchistische beginselen en heeft dan ook geen formele organisatiestructuur.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-493662351

Dit gebeurt er met je lichaam als je te veel eiwitten eet

ANP-43223077

Eindelijk verlichting bij tinnitus: ‘De piep verdwijnt langzaam naar de achtergrond’

ANP-514260987

Pas op met mediteren: er zit een duistere kant aan (en de voordelen zijn nauwelijks bewezen)

72105589 l normal none

6 tekenen dat je de vriendschap beter kan beëindigen

ANP-521867925 (1)

6 beproefde manieren om binnen een minuut te stoppen met piekeren

ANP-508621740

Nieuwe vaccinatieronde tegen corona gestart: dit moet je weten

Loading