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Roemeen opvolger Eickhout als covoorzitter Groenen EU-parlement

Samenleving
door anp
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STRAATSBURG (ANP) - De Roemeense Europarlementariër Nicolae Ștefănuță is de opvolger van Bas Eickhout als covoorzitter van de Groenen in het Europees Parlement. De Nederlandse Eickhout stopte in mei als Europarlementariër na zeventien jaar. Hij was een van de bekendste Nederlandse gezichten in het Europees Parlement.
Eickhout stopte deels omdat hij relaties had in het verleden die "niet passen bij mijn rol", zei hij daar zelf over. Een week eerder maakte de 49-jarige bekend een relatie te hebben met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling, eveneens aangesloten bij de Groenen.
De Duitse Terry Reintke is herkozen tot covoorzitter. De partijgroep heeft 53 van de 720 zetels in het Europees Parlement.
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