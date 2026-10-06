Gouverneur Texas slaat campagnebijeenkomst met Trump over

AUSTIN (ANP/BLOOMBERG) - De Republikeinse gouverneur van de staat Texas, Greg Abbott, slaat woensdag een politieke bijeenkomst met president Donald Trump over. Daarmee kiest hij ervoor om niet samen met de meest prominente Republikein van het land te verschijnen. De komende verkiezingen in Texas worden spannend. Abbott hoopt herkozen te worden, maar heeft te maken met een sterke Democratische uitdager.

Abbott is een jarenlange bondgenoot van Trump. In plaats van de bijeenkomst bezoekt hij de kleine steden Jasper en College Station. Ook woont hij een barbecue bij. "Ik heb die dag al evenementen gepland staan en kan er niet bij zijn", vertelde Abbott aan verslaggevers.

Hoewel Trump Texas tijdens zijn drie presidentscampagnes makkelijk won, heeft hij er nu een negatieve populariteitsscore. Mensen zijn boos over de hoge kosten van het levensonderhoud en de oorlog met Iran. Het is in de staat ook spannend in de strijd om de senaatszetel. Daar staat de Republikeinse Ken Paxton in de peilingen achter op de Democraat James Talarico.