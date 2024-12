Roemeense kandidaat Georgescu roept op naar stembureaus te gaan

BOEKAREST (ANP/AFP) - De Roemeense presidentskandidaat Calin Georgescu roept zijn aanhang op zondag toch naar de stembureaus te gaan. Aanvankelijk zou dan de tweede ronde van de presidentsverkiezingen worden gehouden, maar het Roemeense hooggerechtshof verklaarde vrijdag de uitslag van de eerste ronde ongeldig. De verkiezingen moeten nu volledig opnieuw worden gehouden. Een datum is niet vastgesteld.

Roemenen moeten desondanks naar de stemlocaties gaan en "wachten om te worden verwelkomd, te wachten tot democratie met hun kracht wint", schrijft Georgescu in een verklaring. Eerder noemde hij de uitspraak van het hof een coup.

De partijloze, pro-Russische en rechts-extremistische Georgescu kreeg in de eerste ronde op 24 november verrassend de meeste stemmen. De Roemeense veiligheidsraad maakte woensdag bekend dat het land tijdens de verkiezingscampagne doelwit is geweest van Russische inmenging. Georgescu zou daarvan hebben geprofiteerd. In het onderzoek naar de inmenging viel de politie zaterdag woningen binnen in Brașov, een stad in het midden van het land, in Transsylvanië.

Ook Georgescu's rivale, de pro-Europese Elena Lasconi die tweede werd in de eerste ronde, is ontstemd door de beslissing van het hooggerechtshof. Zij noemde de uitspraak onwettig en immoreel.