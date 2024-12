Handbalsters lijden tegen Noorwegen eerste nederlaag op EK

WENEN (ANP) - De handbalsters hebben op het EK in Oostenrijk, Hongarije en Zwitserland na vier overwinningen hun eerste nederlaag geleden. Het team van bondscoach Henrik Signell verloor in Wenen met grote cijfers van Noorwegen: 21-31. Noorwegen is de regerend olympisch kampioen en veroverde al negen keer de Europese titel.

Noorwegen nam door de zege de leiding van groep II in de hoofdronde met 6 punten. Oranje bleef op 4 punten staan en deelt daarmee de tweede plaats met Denemarken. De eerste twee plaatsen zich voor de halve finales. Het Nederlands team speelt komende week nog tegen Zwitserland en Denemarken.

De eerste verliesbeurt van Oranje volgde na winst op IJsland, Duitsland, Oekraïne en Slovenië. Vooraf gold Noorwegen al als de zwaarst denkbare tegenstander, want Nederland weet zelden te winnen van de Scandinavische grootmacht. Noorwegen schakelde Oranje vorig jaar op het WK uit in de kwartfinales.