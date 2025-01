Roemeense minister wil ontmoeting met koning en premier over roof

DEN HAAG (ANP) - De Roemeense minister van Cultuur is van plan om maandag rondom de herdenking van de bevrijding van nazivernietigingskamp Auschwitz, tachtig jaar geleden, een ontmoeting te hebben met premier Dick Schoof en leden van de koninklijke familie over de kunstroof in het Drents Museum.

De Roemeense premier Marcel Ciolacu kondigt de ontmoeting aan in een bericht op Facebook. Volgens de premier zal cultuurminister Natalia Intotero de "krachtige boodschap" van de Roemeense regering overbrengen dat de gestolen stukken zo snel mogelijk moeten worden teruggevonden.

Volgens een woordvoerder van Schoof en de Rijksvoorlichtingsdienst staan er geen officiële ontmoetingen gepland tussen de Roemeense cultuurminister, premier Schoof of koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia. Dat zij elkaar treffen in de zijlijn van de herdenking in Polen wordt niet uitgesloten.

Bij de inbraak in het museum in de nacht van vrijdag op zaterdag werden vier stukken gestolen die het museum in bruikleen had van het Nationaal Historisch Museum van Roemenië. Het gaat om een gouden helm uit ongeveer 450 voor Christus en drie gouden armbanden van circa vijftig jaar voor Christus.