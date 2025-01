Vluchtauto kunstroof Assen eerder gestolen in Alkmaar

ASSEN (ANP) - Een auto die volgens de politie betrokken was bij de inbraak in het Drents Museum in Assen, werd enkele dagen daarvoor gestolen uit de Ingelandstraat in Alkmaar. Het gaat om een donkergrijze Volkswagen Golf. Het voertuig reed na de roof weg bij het museum, waarna het even later uitgebrand werd aangetroffen onder een viaduct in de buurt van Rolde.

De auto is in de nacht van woensdag op donderdag tussen 20.30 en 03.30 uur gestolen, denkt de politie. Donderdag om 04.20 uur is de auto gezien op het Julianaplein in Groningen, met kentekenplaten die ook in de nacht van woensdag op donderdag gestolen waren op de Van Aylvaweg in Witmarsum. Ongeveer 48 uur later is de auto weer gesignaleerd in de omgeving van het Drents Museum, vlak na de inbraak zaterdagochtend rond 03.45 uur.

Voor de politie is het "heel belangrijk" om te weten waar de auto was tussen donderdagochtend en zaterdagochtend. "Dat kan ons verder helpen in de opsporing van personen die betrokken zijn geweest bij de inbraak." Mogelijk heeft de Volkswagen geparkeerd gestaan in de omgeving van de stad Groningen, het noorden van Drenthe of in de omgeving van Assen. Mensen die de auto hebben gezien, wordt gevraagd zich te melden. Ook is de politie op zoek naar camerabeelden van de plekken waar de auto en de kentekenplaat werden gestolen.

De politie heeft beelden waarop is te zien dat er brand ontstaat bij de auto. Daarop is ook te zien dat een ander voertuig vlakbij stopt en vlak na de brandstichting wegrijdt in de richting van Nooitgedacht. Dat gebeurde rond 03.50 uur. Over deze mogelijke vluchtauto ontvangt de politie ook graag tips en dashcambeelden.