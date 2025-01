Roemeense museumdirecteur weigert opstappen na kunstroof Assen

BOEKAREST (ANP) - De directeur van het Nationaal Historisch Museum in Roemenië is niet van plan om op te stappen na de kunstroof van uitgeleende voorwerpen in Assen. Ernest Oberländer-Târnoveanu heeft naar eigen zeggen het verzoek gekregen van de minister van Cultuur om af te treden, maar dat heeft hij geweigerd.

Öberlander-Târnoveanu laat in een verklaring van het museum weten dat hij de wet niet heeft overtreden. De Roemeense premier zei eerder dat de archeologische objecten die nu gestolen zijn het land niet zomaar hadden mogen verlaten. Volgens Roemeense media was de uitlening aan het Drents Museum niet goedgekeurd door de regering.

Volgens Öberlander-Târnoveanu is het geen goed idee om nu af te treden, omdat het museum dan zonder leider zou komen te zitten. Dat zou niet helpen bij het terugkrijgen van de kunstobjecten.