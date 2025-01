Miljard betalende muziekluisteraars haalbaar, denkt Spotify-baas

STOCKHOLM (ANP) - Het aantal abonnees op alle muziekstreamingdiensten kan op termijn groeien tot een miljard. Die verwachting heeft David Kaefer, de vicepresident van Spotify en daar verantwoordelijk voor de muziektak, uitgesproken in een bericht op de website van de streamingdienst. Volgens hem moet de gehele industrie zich dan wel gezamenlijk inspannen om dit "realistische doel" te behalen.

"Het bereiken van 1 miljard betalende abonnees op alle streamingdiensten zal een gezamenlijke inspanning zijn die innovatie, strategische partnerschappen en een voortdurende focus op het leveren van uitzonderlijke waarde aan muziekfans wereldwijd vereist. Het is een doel dat we samen kunnen bereiken." Op dit moment hebben volgens Kaefer ruim 500 miljoen mensen wereldwijd een betaald abonnement voor het streamen van muziek.

Spotify betaalde de muziekindustrie vorig jaar 10 miljard dollar uit, volgens het bedrijf een record. Kaefer schat dat in 2014 ongeveer 10.000 artiesten 10.000 dollar of meer per jaar verdienden aan Spotify. Op dit moment genereren ruim 10.000 artiesten jaarlijks meer dan 100.000 dollar. "Dat is een mooi iets", aldus Kaefer.