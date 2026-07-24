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Roemenië haalt voor het eerst drone neer in luchtruim

Samenleving
door Redactie
vrijdag, 24 juli 2026 om 11:03
bijgewerkt om vrijdag, 24 juli 2026 om 11:22
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Roemenië heeft voor het eerst een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. President Nicușor Dan schrijft op X dat een F-16-piloot het onbemande toestel vrijdagochtend uit de lucht heeft geschoten.
Het gebied waarboven de drone vloog was onbewoond, waardoor de piloot zonder risico kon schieten. De autoriteiten doen onderzoek naar de details en omstandigheden van het incident.
Roemenië is een buurland van Oekraïne en ligt aan de Zwarte Zee, waar regelmatig aanvallen op schepen plaatsvinden. Het Roemeense luchtruim is de afgelopen jaren geregeld geschonden door drones, die soms ook neerstorten op Roemeens grondgebied. Maar voor zover bekend was het tijdens de oorlog nog niet eerder gebeurd dat Roemenië zelf actief een toestel neerhaalde.
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