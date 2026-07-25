Stagiaire NAVO-hoofdkwartier opgepakt op verdenking van spionage

BERGEN (ANP/BELGA) - Een stagiaire op het militaire hoofdkwartier van de NAVO in België is opgepakt op verdenking van spionage en deelname aan een criminele organisatie. Dat heeft het federaal parket in België zaterdag bekendgemaakt. Het gaat om een Canadese vrouw van Chinese afkomst.

De onderzoeksrechter besloot de vrouw vrijdag na onderzoek en doorzoekingen in haar woning en op haar werkplek onder 'aanhoudingsmandaat' te plaatsen, aldus het parket. Er zou sprake zijn van "spionage ten voordele van een derde land" en van deelname aan een criminele organisatie.

De vrouw liep sinds kort stage op het hoofdkwartier en had de aandacht getrokken van de veiligheidsdiensten van SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe), het belangrijkste militaire hoofdkwartier van de NAVO. Die deelden hun bevindingen met de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV).

Er zijn geen details gedeeld over de zaak. Het parket doet vanwege het lopende onderzoek geen verdere mededelingen.