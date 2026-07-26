ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Roemenië schiet voor de derde dag op rij drone uit de lucht

Samenleving
door anp
zondag, 26 juli 2026 om 10:32
anp260726046 1
BOEKAREST (ANP/AFP) - Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone neergehaald die zonder toestemming het luchtruim was binnengevlogen. Daarbij werd een F-16-gevechtsvliegtuig ingezet, aldus het ministerie van Defensie.
Het neerhalen gebeurde volgens het ministerie op 12 kilometer ten noordoosten van Sulina in het nationale luchtruim en boven territoriale wateren. Dit is dicht in de buurt van Oekraïne.
Het NAVO- en EU-land schoot vrijdag voor het eerst een drone uit de lucht die het luchtruim had geschonden. Het parlement in Boekarest nam vorig jaar wetgeving aan waarmee de krijgsmacht toestemming kreeg voor dergelijke acties. Sinds de Russische invasie in Oekraïne heeft Roemenië te maken gehad met tientallen schendingen van het luchtruim door drones.
Boekarest meldde eerder dat de drone van vrijdag van het type Shahed is. Dat is een aanvalsdrone die door Rusland wordt gebruikt in de oorlog tegen Oekraïne.
loading

POPULAIR NIEUWS

download

Autobahn-boete voor te brede auto: 17 populaire modellen passen niet meer op de linkerbaan

Scherm­afbeelding 2026-07-25 om 15.55.59

In deze gebieden in Frankrijk en Spanje kun je nu beter niet op vakantie — en dit zijn je opties als je er al bent

ANP-564225960

Spanje roept noodtoestand uit. Wat betekent dat voor jouw reis en je verzekering?

ANP-476016020

Het water uit de Alpen droogt op: waarom de Rijn Nederland niet meer redt in een hete zomer

header-amerikanen-nederland

Steeds meer Amerikanen ruilen de VS in voor Nederland: ‘Dit is toch een soort paradijs?’

91657399_m

Deze vakantielanden laten je niet binnen als je paspoort niet minstens 6 maanden geldig is

Loading