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Marcouch vol afschuw over 'laffe en brute' aanval Berlijn

Samenleving
door anp
zondag, 26 juli 2026 om 10:52
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ARNHEM (ANP) - Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem heeft zijn afschuw uitgesproken over de "laffe en brute aanval op mensen die in Berlijn vreedzaam bijeenkwamen om vrijheid, gelijkwaardigheid en het leven te vieren".
"Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers, hun naasten en de Berlijnse gemeenschap. Ik wens burgemeester Kai Wegner, de hulpdiensten en alle inwoners van Berlijn veel kracht en wijsheid", aldus Marcouch op LinkedIn.
"Deze aanslag raakt niet alleen de bezoekers van de Pride, maar is een aanval op onze democratische rechtsstaat en op het fundamentele recht om vrij, veilig en jezelf te mogen zijn", zegt hij verder. "Juist daarom zijn Pride en Roze Zaterdag, volgend jaar in Arnhem, zo belangrijk. Het zijn momenten waarop we zichtbaar uitdragen dat iedereen onvoorwaardelijk zichzelf moet kunnen zijn. Juist daarom zal de regenboogvlag in Arnhem fier blijven wapperen."
De Duitse politie denkt dat de aanslag wellicht gepleegd is door iemand uit een islamistisch milieu. Er viel een dode en zestien mensen raakten gewond.
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