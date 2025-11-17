ECONOMIE
Van Oosten wil religieuze uitingen boa's bij wet verbieden

Samenleving
door anp
maandag, 17 november 2025 om 11:33
anp171125093 1
DEN HAAG (ANP) - Justitieminister Foort van Oosten gaat werken aan een wet om te verbieden dat buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) zichtbare religieuze uitingen dragen. Dat doet hij na een zeer kritisch advies van de Raad van State. Die stelde dat er geen wettelijke grondslag was voor het besluit dat de VVD-bewindsman hierover wilde nemen.
"Daarom gaan we dit nu met vaart omzetten in een formele wet", meldt de woordvoerder van de minister. Hij zegt niet af te willen wijken van zijn doel van "professionele en neutrale boa's". Om de wet te veranderen, moet de minister volgens de RvS een "grondige probleemanalyse" uitvoeren, minder vergaande alternatieven overwegen en een degelijke belangenafweging maken.
Het verbod is een voornemen van de inmiddels gebroken coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB. In het vorige kabinet was Dilan Yeşilgöz (VVD) dit als justitieminister ook al van plan. Het College voor de Rechten van de Mens noemde dit toen "stigmatiserend en niet effectief".
