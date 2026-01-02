Roemer vraagt meer aandacht voor mensen buiten de samenleving

MAASTRICHT (ANP) - De Limburgse commissaris van de Koning Emile Roemer vraagt meer aandacht voor mensen die niet mee kunnen doen in de samenleving of ervoor kiezen niet te participeren. Volgens Roemer is het nu te makkelijk voor burgers om zich te distantiëren. "Er werken krachten op ons in, als samenleving, die ervoor zorgen dat mensen niet kunnen meedoen, niet hoeven meedoen, niet willen meedoen of niet uitgenodigd worden om mee te doen", zei de commissaris in zijn nieuwjaarstoespraak.

Volgens de gouverneur, zoals de commissaris in Limburg wordt genoemd, moet Nederland weer investeren in waarden als menselijkheid en zorgzaamheid. "We hebben een samenleving nodig die vooruitgang boekt op alle fronten. In euro's én in relaties." Roemer opperde het komende regeerakkoord daarom vorm te geven als een "liefdesverklaring" aan het land. "Misschien vinden dan ook meer mensen het vertrouwen terug. Het vertrouwen in het feit dat we iets kunnen betekenen voor elkaar. Dat we niet langs elkaar heen hoeven te leven."

Roemer verwees naar een artikel van Victor de Stuers, een advocaat en latere politicus uit Maastricht die in 1873 kritisch was op de nadruk die de overheid legde op materiële zaken zoals de bouw van dijken, maar cultuur zoals musea en monumenten minder prioriteit gaf. De Stuers omschreef die houding als 'Holland op zijn smalst'. "Er is ook nu nog altijd onvoldoende oog voor alles wat ons kan verbinden, maar niet uit asfalt of staal bestaat", zei Roemer. "Niet alleen kwam de afgelopen jaren de materiële vooruitgang in de knel, ook de gemeenschappelijkheid kwam in de verdrukking."