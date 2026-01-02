ECONOMIE
AEX sluit eerste beursdag 2026 flink hoger, chipbedrijven aan kop

Economie
door anp
vrijdag, 02 januari 2026 om 17:55
anp020126133 1
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de beurs in Amsterdam heeft de eerste handelsdag van 2026 met een flinke plus afgesloten. Besi, ASML en ASMI voerden de lijst aan. De chipbedrijven profiteerden op het Damrak van een techrally in Azië.
Zo werd de AI-chipdesigner Shanghai Biren Technology vrijdag ruim 76 procent meer waard tijdens zijn beursdebuut in Hongkong. Ook het aandeel van het Chinese internetbedrijf Baidu was in trek. Het bedrijf heeft een aanvraag ingediend om zijn AI-chipdivisie naar de beurs in Hongkong te brengen. Dankzij het optimisme won Besi in Amsterdam 11,5 procent. ASML en ASMI kregen er beide 7 procent bij.
De AEX-index eindigde 1,7 procent hoger tot 967,59 punten. De MidKap steeg 1,6 procent naar 941,83 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 0,6 procent. Vrijdag steeg de FTSE 100 in Londen voor het eerst tot boven de 10.000 punten, maar later op de dag zakte de koers weer daaronder.
