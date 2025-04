Ronnie Flex gehoord als getuige in zaak Ali B, vrouw Breghje niet

AMSTERDAM (ANP) - Het gerechtshof in Amsterdam heeft donderdag besloten dat rapper Ronnie Flex mag worden gehoord in het hoger beroep van rapper Ali B. Het verzoek door Ali B's advocaat Bart Swier tot het horen van zijn vrouw Breghje Kommers is afgewezen. Het Openbaar Ministerie verdenkt B van vier zedenmisdrijven. De rechtbank veroordeelde hem in juli tot twee jaar cel.

Een tweede getuige, die iets zou kunnen zeggen over de bewezenverklaarde poging tot verkrachting van zangeres en actrice Ellen ten Damme, mag ook worden gehoord. Swier droeg ook twee anonieme getuigen aan. Dat verzoek deed hij achter gesloten deuren, buiten aanwezigheid van pers en publiek. Die getuigen werden door het hof afgewezen, evenals het verzoek Ten Damme als getuige te horen.

Ronnie Flex wordt gehoord over een schrijverskamp in 2018, waar hij seks had met een vrouw toen Ali B de kamer binnenkwam en zijn vingers in haar vagina stak. De rechtbank achtte dit feit bewezen. Swier wil van Ronnie Flex weten wat hij wel of niet heeft gezien.