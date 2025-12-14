ECONOMIE
Rookbommen afgestoken bij protesten rond Concertgebouw

Samenleving
door anp
zondag, 14 december 2025 om 19:38
anp141225128 1
AMSTERDAM (ANP) - Pro-Palestijnse demonstranten hebben rode en groene rookbommen afgestoken tussen het Museumplein en het Concertgebouw, waar de omstreden Israëlische voorzanger Shai Abramson zondagavond optreedt bij besloten chanoekavieringen. ANP-verslaggevers zien dat de politie massaal aanwezig is.
Een kleine tweehonderd mensen demonstreren op het Museumplein tegen het optreden van Abramson. Ze hebben Palestijnse vlaggen bij zich en roepen dingen als "Concertgebouw schande, bloed aan je handen". Een groep pro-Israëlische betogers staat met Israëlische vlaggen in de straat naast het Concertgebouw.
Abramson zingt ook bij plechtigheden van het Israëlische leger (IDF). Om die reden had het bestuur van het Concertgebouw het chanoekaconcert aanvankelijk geannuleerd, maar uiteindelijk sloot het een compromis met de organisatie.
