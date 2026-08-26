Rotterdam beslist na evaluatie over maatregelen Feyenoord-duel

ROTTERDAM (ANP) - De gemeente Rotterdam kan nog niet zeggen of er zondag extra maatregelen genomen worden bij de thuiswedstrijd van Feyenoord tegen ADO Den Haag. Donderdag is er eerst een evaluatie van het vuurwerkincident bij SC Cambuur in Leeuwarden, zegt een woordvoerder van de gemeente.

Bij dat overleg zijn volgens hem onder meer politie, Openbaar Ministerie, gemeente Leeuwarden, SC Cambuur en Feyenoord betrokken. Er wordt dan gekeken "wat wel en niet goed is gegaan", zegt hij. Aan de hand daarvan bepaalt de gemeente Rotterdam of maatregelen genomen worden, bijvoorbeeld bij de ingangen van het stadion. "Maar alles wat in de stadions gebeurt, dus ook wat betreft de beveiliging bij de ingang, is aan de clubs zelf", benadrukt de woordvoerder.

Supporters van Feyenoord staken zondag veel vuurwerk af tijdens de uitwedstrijd tegen de club uit Leeuwarden. Ook gooiden ze fakkels naar een familietribune en op het veld. Zeker zeven toeschouwers raakten daarbij gewond.