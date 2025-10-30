Rotterdam komt met definitief ontwerp renovatie museum Boijmans

ROTTERDAM (ANP) - Het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders heeft het definitieve ontwerp gepresenteerd voor de verbouwing van Boijmans Van Beuningen. Het museum is al sinds 2019 dicht voor een grote renovatie.

Het oorspronkelijke verbouwplan bleek voor de destijds geraamde kosten van 169 miljoen euro, onder meer door gestegen bouwkosten, niet haalbaar. De gemeenteraad koos tussentijds voor een ambitieuzer en duurder plan, waardoor een nieuw ontwerp nodig was. Architectenbureau Mecanoo onder leiding van Francine Houben heeft het ontwerp voor het museum getekend.

Een van de belangrijkste pijlers van het project is de routing van het museum logischer te maken. Daarnaast komt er een gastvrijere entree, wordt de logistiek vernieuwd en wordt de verbinding van het museum met stad en Museumpark verbeterd. Ook wordt het in 1972 toegevoegde gebouw van Bodon in ere hersteld, net als het oorspronkelijke gebouw, waar de afgelopen jaren de asbest al is verwijderd.

Museumtuin

In het plan wordt een in 2003 toegevoegde vleugel, ontworpen door bureau Robbrecht & Daem, weer afgebroken. Verder is ook ruimte voor het opknappen van de museumtuin en verbetering van de infrastructuur rond het museum.

De kosten van dit plan mogen niet boven de 359 miljoen euro uitkomen. Rotterdam draagt 270 miljoen euro bij. Een groot deel van het resterende bedrag, 89 miljoen euro, komt uit een gift van 80 miljoen euro van Stichting Droom en Daad en een aantal kleinere donateurs.

Boijmans wordt in het gunstigste geval opgeleverd in 2029 en kan dan waarschijnlijk in 2030 weer open voor publiek. Als de renovatie echter tegenzit, gaat het museum pas in 2032 open. De gemeente wil het museum in één keer in zijn geheel openen, maar sluit niet uit dat het gefaseerd gebeurt.