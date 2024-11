Rotterdam vergadert en stemt over einde bed-bad-broodregeling

ROTTERDAM (ANP) - De Rotterdamse gemeenteraad vergadert en stemt dinsdag over het stopzetten van de LVV-regeling, ook wel bekend als de bed-bad-broodregeling. Als het aan het college van B en W ligt, stopt Rotterdam op 1 januari 2025 met de opvangregeling voor vreemdelingen die geen recht hebben op een langer verblijf in het land.

Oppositiepartijen zijn bang dat de "meest kwetsbare mensen" met het einde van de LVV-regeling in Rotterdam op straat terechtkomen. Asielminister Marjolein Faber maakte onlangs bekend dat ze de Rijksbijdrage voor de regeling stopt. Sommige gemeenten willen de opvang met eigen geld voortzetten, maar de Rotterdamse coalitiepartijen hebben afgesproken dat niet te doen. Het Rijk droeg ongeveer 5 miljoen euro bij en Rotterdam betaalde ruim 1 miljoen aan de opvang.

Op dit moment zitten enkele tientallen mensen in de opvang die een maximumcapaciteit van 45 heeft. Afgelopen zondag demonstreerden honderden mensen in de stad tegen de stopzetting van de regeling. Een petitie met een oproep aan het Rotterdamse college was maandag ruim 6000 keer getekend.

Tijdens het debat over de begroting van 2025 kondigden oppositiepartijen een amendement aan om geld te reserveren, zodat de opvang permanent open kan blijven. Naar verwachting stemt een meerderheid van de raad voor sluiting en tegen het amendement.