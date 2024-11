Van 62 aanhoudingen tijdens onrust Amsterdam waren 10 Israëliër

Tijdens en na de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv werden 62 mensen aangehouden, waarvan 10 in Israël wonen. Dit staat in een reconstructie die de Amsterdamse Driehoek deelde. De rest van de aangehouden mensen woont in Nederland, los van drie mensen waarvan de woonplaats nog niet is achterhaald.

Op dit moment zitten nog vier verdachten vast. Volgens de politie is een speciaal opsporingsteam samengesteld om verdere verdachten te identificeren. Hiervoor zal ook met Israël worden samengewerkt. "De komende dagen zullen in eerste instantie geblurde beelden van verdachten worden getoond. Als zij zich niet melden, kunnen herkenbare beelden worden getoond. Er wordt samengewerkt met Israël zodat aangevers in Israël aangifte kunnen doen", aldus de Driehoek.

In de reconstructie stond ook dat Halsema minister-president Schoof niet kon bereiken toen er in Amsterdam geweld uitbrak na de voetbalwedstrijd Ajax-Maccabi. Volgens het feitenrelaas probeerde Halsema in de nacht van donderdag op vrijdag om 03.00 uur de minister-president te bellen, maar wist ze hem niet te bereiken. Hierna belde Halsema de minister van Justitie en Veiligheid en praatte hem bij over de ontwikkelingen. Schoof werd om 07.00 uur door Halsema op de hoogte gebracht.