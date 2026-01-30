Route Koningsdag in Dokkum bekend: veel water en Woudpoortsbrug

DOKKUM (ANP) - De gemeente Noardeast-Fryslân heeft bekendgemaakt langs welke route koning Willem-Alexander en zijn familie op Koningsdag, maandag 27 april, door Dokkum lopen.

De royals komen in de ochtend aan bij de Bonifatiusfontein aan de Bronlaan. Via de Strobosserweg en de Woudpoortsbrug wandelt de koninklijke familie naar het centrum van Dokkum. Vanaf stadshart de Zijl gaat de tocht vervolgens voor een groot deel over de Vleesmarkt en eindigt op de Helling. De route loopt veelal langs het water van de Dokkumse grachten. Het bezoek wordt rechtstreeks op televisie uitgezonden.

In de tweede helft van maart wordt ook het programma voor de activiteiten op de dag zelf en het voorgaande weekend bekend. Volgens de gemeente zijn er daarvoor al veel ideeën binnengekomen van ondernemers, inwoners en verenigingen uit de regio. Volgens burgemeester Johannes Kramer is Koningsdag dan ook "een feest van Dokkum én de 52 omliggende dorpen".

De laatste keer dat het koninklijk huis een gemeente in Friesland bezocht tijdens de nationale feestdag was nog tijdens de regeerperiode van koningin Beatrix. In 2008 bezocht zij, op wat toen nog Koninginnedag heette, Makkum en Franeker.