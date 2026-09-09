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Oprichter gamebedrijf moet 1,6 miljard euro betalen bij scheiding

Economie
door Redactie
woensdag, 09 september 2026 om 13:03
bijgewerkt om woensdag, 09 september 2026 om 14:03
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Een Zuid-Koreaanse rechtbank heeft de miljardair en oprichter van gamegigant Smilegate veroordeeld tot het betalen van een schikking van 2,55 biljoen won (omgerekend 1,6 miljard euro) aan zijn vrouw. Daarmee lijkt de grootste echtscheiding in de geschiedenis van het land aanstaande. Beide partijen kunnen nog in beroep gaan tegen het vonnis.
De rechtbank voor familiezaken in Seoel bepaalde woensdag dat Kwon een belang van 35 procent van zijn bedrijf aan zijn vrouw moet overdragen. Kwon is nu nog de volledige eigenaar van de studio achter populaire games zoals Crossfire en de onlineactiegame Lost Ark. Kwon richtte zijn bedrijf op in 2002, een jaar nadat hij in het huwelijk was getreden.
Als dit vonnis definitief wordt, overtreft het ruim het bedrag van 944 miljard won dat Chey Tae-won, voorzitter van SK Group, onlangs van een gerechtshof in Seoel moest betalen aan zijn ex-vrouw. Tegen die uitspraak is wel beroep aangetekend.
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