Schaatsers Groenewoud en Bosker terug op ploegachtervolging

CALGARY (ANP) - Schaatsers Marijke Groenewoud en Marcel Bosker keren komend weekend tijdens wereldbekerwedstrijden in Calgary terug op de ploegachtervolging. Beiden ontbraken afgelopen weekend in Salt Lake City op het onderdeel waarop Nederland teleurstellend presteerde. De vrouwen eindigden als vijfde, de mannen als zesde.

Groenewoud, die samen met Joy Beune en Antoinette Rijpma-de Jong regerend wereldkampioen is, werd vervangen door Elisa Dul. Maar die kon in de laatste twee ronden het tempo niet meer volgen. De eindtijd wordt bepaald door de derde schaatsster.

Bij de mannen verving Tjerk de Boer de zieke Bosker, maar die sluit komend weekend weer aan om een team te vormen met Chris Huizinga en Beau Snellink.

Voor de mixed relay, een onderdeel dat in Salt Lake niet werd verreden, wees de selectiecommissie langebaan op voordracht van bondscoach Rintje Ritsma Chloé Hoogendoorn en Wesly Dijs aan. Op de individuele onderdelen en de massastart zijn geen wijzigingen in de selectie doorgevoerd.