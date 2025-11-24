RSF-paramilitairen Soedan roepen eenzijdig staakt-het-vuren uit

KHARTOUM (ANP/AFP) - De Soedanese paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) roept eenzijdig een staakt-het-vuren voor drie maanden uit in Soedan. RSF-leider Mohamed Hamdan Dagalo kondigde in een videotoespraak het bestand aan "als reactie op de internationale inspanningen, met name het initiatief van de Amerikaanse president Donald Trump en de bemiddelaars".

Begin november zei de RSF al te hebben ingestemd met een bestand dat humanitaire hulp mogelijk moest maken. Sindsdien zijn de gevechten niet gestopt. De groep is al tweeënhalf jaar in een bloedige oorlog verwikkeld met het regeringsleger. Legerleider Fattah al-Burhan wees zondag een Amerikaans voorstel voor een bestand juist af. Hij noemde het voorstel "het slechtste tot nu toe".

Door de oorlog zijn tienduizenden mensen omgekomen en miljoenen sloegen op de vlucht. De situatie in Soedan geldt momenteel als de grootste humanitaire crisis ter wereld. In oktober nam de RSF de stad el-Fasher in Darfur in. Daarbij zouden op grote schaal mensen zijn gedood.