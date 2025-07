RSJ: meer doen om gevangenen makkelijker te laten stemmen

DEN HAAG (ANP) - Er moet meer worden gedaan om stemmen makkelijker te maken voor gevangenen, vindt de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Nu gebeurt er nog te weinig voor deze groep. "Daarmee gaan veel stemmen verloren", concludeert de raad.

De RSJ adviseert om stembureaus in de inrichtingen te plaatsen. Ook moet stemmen via een volmacht makkelijker worden, waarbij een persoon met toestemming namens een ander stemt. Verder moet er meer onafhankelijke informatie over verkiezingsprogramma's en standpunten van politieke partijen worden verspreid onder gedetineerden. En er zou meer voorlichting gegeven moeten worden in eenvoudige taal en in andere talen.

Door het uitbrengen van een stem makkelijker te maken, hoopt de RSJ dat gevangenen op een "volwaardige manier" kunnen meedoen aan verkiezingen. "Dit is immers zowel in het belang van de justitiabele als van de maatschappij."