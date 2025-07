Schipper watertaxi kan zich ongeluk niet herinneren

LEEUWARDEN (ANP) - De schipper van watertaxi Stormloper kan zich de aanvaring met de snelboot Tiger op de Waddenzee niet herinneren. Hij lijdt aan een vorm van geheugenverlies. Dit bleek dinsdag bij de start van de strafzaak over de dodelijke aanvaring op de Waddenzee op 21 oktober 2022, die vier opvarenden het leven kostte.

De schipper van de gezonken watertaxi vertelde in de rechtbank in Leeuwarden dat hij alleen nog weet dat hij Harlingen verliet en dat hij in de buurt van Terschelling contact had met de snelboot via de marifoon. "Het volgende moment hing ik aan de punt van de boot", zei de 35-jarige Kornelis P. uit Harlingen. Hij raakte gewond. P. zei in de rechtbank dat hij geen grootvaarbewijs had.

De snelboot voer vlak voor het ongeluk 55 kilometer per uur, de watertaxi bijna 30 kilometer per uur. In het Schuitengat, de vaargeul bij Terschelling waar het ongeluk plaatsvond, geldt een maximumsnelheid van 20 kilometer per uur. "Ik ben zelf van mening dat er geen snelheidsbeperking gold", zei kapitein Arco Z. (49).