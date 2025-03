Rubio blijft visa intrekken na ophef over aangehouden student

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio heeft al honderden visa ingetrokken als onderdeel van zijn campagne tegen anti-Israëlisch activisme. "Misschien wel meer dan driehonderd op dit moment. We doen het elke dag", zei hij donderdag.

Rubio beloofde hiermee door te gaan, ondanks de verontwaardiging die ontstond nadat gemaskerde Amerikaanse immigratieagenten een Turkse studente hadden aangehouden. Ze was medeauteur van een artikel in een studentenkrant waarin kritiek werd geuit op de manier waarop de universiteit omging met protesten van studenten tegen de Israëlische aanvallen op de Palestijnen in Gaza.

"Elke keer dat ik een van deze gekken vind, neem ik het visum in," vertelde Rubio. De minister, een fervent aanhanger van Israël, zei dat hij persoonlijk zijn handtekening heeft gezet onder elke intrekking. Hij verwerpt beschuldigingen dat hij de bescherming van de vrijheid van meningsuiting schendt.