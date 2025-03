BBB denkt aan verhogen staatsschuld voor investeringen

De BBB is bereid de staatsschuld te laten oplopen tot 50 procent van het bruto binnenlands product (bbp) voor investering in het 'verdienvermogen' van Nederland. Dat schrijft BBB-Kamerlid Henk Vermeer in een column bij BNR.

In de column wil hij ervoor waken dat Nederland wordt kapotbezuinigd "door onverstandige beslissingen, geworteld in de modellenwerkelijkheid van gierige boekhouders die ons land serieus schade toebrengen". Aan de andere kant waarschuwt hij voor "Europese schulden die ons disproportioneel belasten".

"Wat BBB betreft focussen we op investeringen op nationaal niveau, in hardcore economie, niet in sprookjes en praatjes", schrijft Vermeer. "Weerbaarheid is alleen te realiseren met lagere energiekosten, het snoeien in regels en een positieve houding ten aanzien van ons bedrijfsleven en eigen defensie-industrie."

De coalitiepartijen zijn in onderhandeling over de voorjaarsnota, een actualisatie van de lopende begroting waarbij ook al wordt gekeken naar uitgaven voor de komende jaren. Het kabinet wil miljarden extra vrijmaken voor steun aan Oekraïne en versterking van de eigen defensie. Dat komt bovenop de financiële opgaven die er al lagen. BBB en coalitiepartner PVV willen daarnaast ook extra geld voor de koopkracht van burgers.